Массовое отравление школьников неизвестным веществом произошло в Кыргызстане

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – В Кара-Суйском районе Ошской области Кыргызстана 43 школьника отравились неизвестным веществом, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения КР.

По полученной информации, случай произошел 29 марта в 16:00 в Кара-Суйском районе Ошской области КР. За медицинской помощью в Ошскую межобластную детскую больницу обратилось 43 учащихся средней школы №101 имени К.Момбековой в возрасте 12-14 лет с предварительным диагнозом «отравление неизвестным веществом», из которых 18 были госпитализированы. Состояние детей оценивается как удовлетворительное. Все пострадавшие осмотрены узкими специалистами, взяты необходимые анализы.

Утром, 30 марта 2023 года по итогам проведенного консилиума врачей, из 18 подростков, находившихся на стационарном лечении, выписали 13 детей в удовлетворительном состоянии под наблюдение семейных врачей по месту жительства. Остальные переведены в отделение травматологии для дальнейшего наблюдения. Их состояние стабильное.

По предварительной информации, один из школьников распылил духи, после чего учащимся стало плохо.