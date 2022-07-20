20 Июля 2022 23:23

Массовое отравление рабочих произошло на Тенгизе

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Массовое отравление рабочих произошло сегодня в одной из подрядных компаний, работающей на Тенгизском месторождении, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в областном управлении здравоохранения, по предварительной информации, пищевое отравление в одном из вахтовых поселков получили более 30 сотрудников подрядной компании «ISKER». Столько людей обратились за медицинской помощью.

По предварительным данным, в клинике на Тенгизе им установили диагноз «пищевое отравление средней тяжести». Несколько человек госпитализированы, остальных после оказания медицинской помощи отправили по общежитиям.

Пресс-служба ТОО «Тенгизшнвройл», куда корреспондент МИА «Казинформ» обратился за комментарием, пообещала предоставить его завтра утром.