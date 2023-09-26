Массовое отравление детей в Узбекистане: врачи назвали возможную причину

Десятки детей в Ташкенте поступили в отделение токсикологии центра экстренной медпомощи с признаками отравления, температурой, расстройством желудка. Родители сообщили, что дети заболели после приема препарата йода, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Газета.uz.

Препарат «Антиструмин» детям дали в школе, так как постановлением президента Узбекистана от 10 ноября 2020 года предусмотрено бесплатное обеспечение препаратами йода — беременных женщин и кормящих матерей, а также детей в возрасте 3−15 лет.

Родители сообщают, что препараты йода выдавались в 2022 году и в апреле 2023 года. С 20 сентября во всех школах и детсадах стартовала новая программа йодизации - по средам детям будут выдавать таблетки йода в профилактической дозе, чтобы защитить их от йододефицита, уровень которого в Узбекистане высок.

Врач Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи Ориф Инамов сообщил, что в отделении токсикологии ситуация нормальная, контролируемая.

«От этого лекарства не бывает интоксикации. Йодид калия участвует в нашем метаболизме, в обмене веществ, как сахар. Если дозировка большая, то он выводится с мочой. У нас на лечении в отделении токсикологии было 26 детей с расстройствами стула, температурой, сейчас осталось 18. Препарат дали 6,5 миллиона детей, сейчас обращаются 0,01%», - рассказал он.

По его словам, пациентам в основном ставит диагноз ОРВИ. Он не стал объяснить причину промывания желудка и раскрывать результаты анализов крови.

Заведующий отделением токсикологии центра Неъмат Эшбоев отметил рост обращений в больницу. По его словам, в первый день обратились 50−60 детей, 90% получили амбулаторное лечение.

«Остальных направили домой с назначениями. Доставляют с подозрением на различные лекарства, но при проверке мы видим, что у большинства детей выявляется острая респираторная вирусная инфекция или острая кишечная инфекция. Анализы показывают, что в основном пациенты отравились едой. Либо происходит расстройство желудка в состоянии анемии или иммунодефицита», - заявил он.

По его словам, что у 90−95% детей не подтверждается отравление йодидом калия, однако окончательное заключение должна дать республиканская рабочая комиссия.

Резкий рост обращений в РНЦЭМП специалист объяснил тем, что ранее пациенты с ОРВИ или кишечной инфекцией обращались в разные больницы, но из-за сообщений в интернете об «Антиструмине» начали направляться в отделение токсикологии.

После того, как стало известно о госпитализации минимум 71 ребенка в Наманганской области, Минздрав Узбекистана с 22 сентября ввел запрет на использование отечественного препарата «Антиструмин» №100 до завершения расследования. Хокимият Андижанской области сообщил о госпитализации 12 детей, принимавших «Антиструмин».

Позже замминистра здравоохранения Эльмира Баситханова заявила, что подозрения на отравление едой или лекарством пока не подтвердились. Она отметила, что это может быть ОРВИ.

По факту госпитализации сотен детей было возбуждено уголовное дело.