Массовое отравление детей в Караганде: врачи рассказали о состоянии подростков

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Врачи рассказали о состоянии детей, отравившихся в Центре оказания специальных социальных услуг в Карагандинской области. В результате ЧП погиб ребенок, шестеро детей находятся в реанимации, передает корреспондент МИА «Казинформ».



«В настоящее время в нашем центре находятся 9 пациентов на лечении, 4 пациента в тяжелом состоянии находятся в реанимационном отделении, они все находятся на аппаратно-управляемом дыхании, то есть на инвазивном ИВЛ. Состояние детей очень тяжелое, они получают всю необходимую интенсивную, этиопатогенетическую терапию. Мы полностью забрали всю биологическую жидкость на исследование, то есть на все вирусы, на все бактерии и возможные другие экзогенные вещества, ведется обследование. По результатам мы будем иметь четкую окончательную картину.

Пять пациентов в возрасте от 10 до 15 лет в состоянии средней степени тяжести, в сохранности, стабильные. Дети не лихорадят, диспепсического синдрома и диарейного синдрома нет, под полным наблюдением. Также они обследованы на возможные инфекционные экзогенные агенты. Все необходимое лечение они получают под полным контролем. В городской детской больнице Караганды наблюдаются двое пациентов. Они в отделении реанимации интенсивной терапии, состояние также оценивается как очень тяжелое, они на ИВЛ. Все дети получили необходимую помощь и консультацию узких специалистов, областных специалистов, профессорско-преподавательского состава нашего медицинского университета, республиканских специалистов, токсикологов, наркологов, пульмонологов», - сообщил руководитель инфекционного центра областной клинической больницы Ержан Жунусов.

Напомним, в Центре оказания специальных социальных услуг для детей Карагандинской области произошло массовое отравление детей. Один ребенок погиб, шесть детей находятся в реанимации. У пятерых детей состояние средней тяжести. Это все мальчики подросткового возраста.

Ранее сообщалось, что у всех 12 детей, поступивших в больницу, поставлен диагноз «отравление неясного генеза». Пока не понятна причина, при этом исключается пищевое отравление.

Министр здравоохранения Ажар Гиният выехала на место происшествия.

Генеральной прокуратурой дано поручение уполномоченным государственным органам и территориальным прокурорам организовать в стране комплексные проверки подобных учреждений.