Массовое отравление детей в Караганде: Предварительные результаты анализов озвучила Ажар Гиният

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Как сообщила министр здравоохранения РК Ажар Гиният, анализы на кишечные инфекции дали отрицательный результат. Истинную причину отравления детей в Караганде все еще выясняют. Около 20 врачей со всей Республики прибыли для лечения и выяснения причин отравления детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».



Ранее сообщалось о том, что в центре социальных услуг Карагандинской области пострадали дети с диагнозом «отравление» неясного генеза.

В область прибыла группа ведущих специалистов министерства здравоохранения, которая совместно с местными врачами оказывает детям медицинскую помощь. К сожалению, один ребенок скончался. От имени всех медицинских работников или лично от себя Ажар Гиният принесла соболезнования родственникам.

«Дети поступили с диагнозом пищевое отравление под вопросом, так как жаловались на повышение температуры, на рвоту и на боли в животе. На сегодняшний день шестеро детей находятся в тяжелом состоянии в реанимационном отделении, у двоих из них состояние крайне тяжелое. Остальные пятеро детей с улучшением, можно сказать, в удовлетворительном состоянии. Пятеро детей ещё будут находиться под наблюдением врачей. Если их состояние будет стабильное, без никаких клинических симптомов заболевания, то этих детей завтра переведут обратно в центр. Предварительная версия диагноза при поступлении детей - пищевая токсикоинфекция под вопросом. Но при наблюдении уже вот на вторые сутки мы видим, что это на кишечную инфекцию не похожа. И еще не все анализы подошли, поэтому заранее говорить, какого генеза отравление, мы не можем», - сообщила министр здравоохранения Ажар Гиният.

По словам главного врача страны, все анализы и результаты экспертиз должны быть готовы в срок от двух недель до одного месяца.

Как стало известно, погибший ребенок - Адиль Омаров 2009 г. р.

Аким области и руководители управлении посетили семью ребенка.

«К нашему большому сожалению, скончался ребенок. Я приношу свои искренние соболезнования родителям ребенка. Сейчас все силы брошены на то, чтобы как можно быстрее восстановить здоровье детей, которые сейчас лежат в больнице. Врачи делают все возможное. 147 детей, проживающих в стационаре Центра сейчас находятся под особым наблюдением наших врачей. Создана специальная комиссия для выяснения причин происшествия. По данному факту возбуждено уголовное дело и передано в управление специальных прокуроров прокуратурой Карагандинской области», - сказал аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев.

Возраст поступивших в больницу детей от 11 до 18 лет. Они все пребывали в центре более 10 лет. Из них шестеро детей – сироты, 4 отказника и 4 ребенка из полной семьи.

На время проверки исполняющий обязанности директора центра и 12 медработников этого центра отстранены от работы и от исполнения своих обязанностей. Вместо данных работников сейчас прикомандированы медработники из других медучреждений, и направлены медицинские бригады для дальнейшего мониторинга и обследования этого центра.

«Со своей стороны хочу заверить, что данная чрезвычайная ситуация не пройдет бесследно. Виновных накажут по всей строгости закона. Следственные органы ведут все необходимые мероприятия. Для нас сейчас в приоритете сохранить жизнь детей», - добавил глава региона.

Еще один факт – получившие отравление дети были исключительно мальчики. Это сотрудники центра объясняют тем, что дети мужского и женского пола у них разделены на разные группы.