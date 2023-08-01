Массовое отравление детей в Центре оказания соцуслуг в Караганде: один ребенок скончался

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Центре оказания специальных социальных услуг для детей Карагандинской области произошло массовое отравление детей. Один ребенок погиб, шесть детей находятся в реанимации, передает корреспондент МИА «Казинформ».



30 июля два ребенка из Центра почувствовали недомогание. У них была рвота и жидкий стул. 31 июля еще 10 детей из этого учреждения госпитализировали в больницу с аналогичными симптомами.

«Несмотря на все усилия врачей, спасти одного ребенка не удалось. Шесть детей находятся в реанимации. Остальные - под наблюдением врачей», - сообщили в пресс-службе акима Карагандинской области.

Больницу посетил аким области Ермаганбет Булекпаев. Он провел оперативное совещание с руководством областного управления здравоохранения и лечащими врачами. Создана специальная комиссия для выяснения причин произошедшего. Возбуждено уголовное дело и передано в Управление специальных прокуроров Карагандинской области.

Ермаганбет Булекпаев отметил, что следствие определит виновных и ответственные лица будут наказаны по всей строгости закона. Исполняющая обязанности директора учреждения отстранена от занимаемой должности.

Напомним, недавно в одном из детских садов Караганды дети отравились хлоркой. Тогда кто-то из детей обошелся промыванием желудка, а кто-то получил ожог пищевода.