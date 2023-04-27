Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Массовое ДТП в Павлодаре: пострадали две беременные женщины

Редактор:  
Ринат Дусумов
27 Апреля 2023, 16:24
Массовое ДТП в Павлодаре: пострадали две беременные женщины

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Две беременные женщины попали в массовое ДТП в Павлодаре, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

По сообщению областной станции скорой помощи, вызов на место ДТП поступил 27 апреля в 09:56. В аварии пострадали пять человек. 36-летнего мужчину и двух женщин, 33 и 25 лет, доставили в первую горбольницу. Еще двоим – 36-летней женщине и пятилетнему ребенку – госпитализация не понадобилась.

Как уточнили в региональном управлении здравоохранения, 33-летняя женщина оказалась на 16-й неделе беременности, а 25-летняя – на восьмой. У первой диагностировали ушиб мягких тканей нижней челюсти, а вторая ушибла верхнюю губу. Обеих отправили домой на амбулаторное лечение.

У мужчины медики выявили ушиб мягких тканей головы. Он также будет лечиться дома.


Павлодарская область   ДТП   Происшествия  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Судья Верховного суда Дана Токмурзина освобождена от должности
Судья Верховного суда Дана Токмурзина освобождена от должности
Бывшая узница концлагеря получит 1 млн тенге ко Дню Победы в Атырауской области
Бывшая узница концлагеря получит 1 млн тенге ко Дню Победы в Атырауской области
Трудоспособных мужчин стало меньше в Актюбинской области
Трудоспособных мужчин стало меньше в Актюбинской области
Казахстанские каратисты выиграли чемпионат Японии
Казахстанские каратисты выиграли чемпионат Японии
Мурат Умралеев назначен акимом Шынгырлауского района ЗКО
Мурат Умралеев назначен акимом Шынгырлауского района ЗКО
Ремонтировать, а не выбрасывать: в Евросоюзе обсуждают закон о ремонте техники
Ремонтировать, а не выбрасывать: в Евросоюзе обсуждают закон о ремонте техники
Казахстан примет чемпионат Азии по боксу в июле
Казахстан примет чемпионат Азии по боксу в июле
Сотрудничество в авиационной сфере обсудили Премьер-Министр РК и глава компании TAV Airports Holding
Сотрудничество в авиационной сфере обсудили Премьер-Министр РК и глава компании TAV Airports Holding
Тружеников тыла и вдов ветеранов войны поздравили в Костанайской области
Тружеников тыла и вдов ветеранов войны поздравили в Костанайской области