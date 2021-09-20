Массовое ДТП в Актобе: двое в больнице

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Двое человек госпитализированы в результате ДТП в Актобе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Водитель автомашины Lexus Rx330, двигаясь по проспекту Санкибай батыра на пересечении улицы 101 стр. бригады, нарушив ПДД РК, выехал на полосу предназначенную для встречного движения и допустил столкновение с автомашиной Toyota Аvensis. От столкновения автомашина Lexus, изменив направление движения, выехала на полосу, предназначенную для встречного движения и допустил столкновение с автомашиной Hyundai Solaris, от столкновения Hyundai, изменив направление движения допустила столкновение с Hyundai Elantra.

В результате ДТП водитель и пассажир Hyundai Solaris госпитализированы в БСМП города Актобе. По факту ДТП проводятся следственные действия по статье 345 части 2 УК РК «Нарушение ПДД».



