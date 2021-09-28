Массовое ДТП устроил скрывавшийся от погони угонщик в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Молодого угонщика задержали полицейские Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным департамента полиции Алматы, инцидент произошел около пяти часов утра. При патрулировании полицейские обратили внимание на «странную» автомашину. Требование остановиться водитель проигнорировал. Сотрудники полиции начали преследование. На большой скорости, не справившись с управлением, совершил столкновение с автомобилями, следующими в попутном направлении по ВОАД.

«От удара о подушку безопасности потерял сознание, а нога осталась на педали газа. Полицейские всеми способами пытались открыть авто и спасти жизнь молодому угонщику. Не с первого раза удалось разбить стекло и остановить «ревущую» машину. После оказания первой медицинской помощи, задержанного для выяснения всех обстоятельств дела доставили в управление полиции Бостандыкского района. В Едином Реестре Досудебных расследований, данный факт зарегистрирован по ст. 200 ч.1 УК РК», - отметили в полиции.

Следствие продолжается.