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Массовое ДТП произошло возле Темиртау
13 Февраля 2020 18:33
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КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Из-за плохих погодных условий на трассе «Караганда – Осакаровка» произошло массовое ДТП. Несколько машин столкнулись, жертв нет, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
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«13 февраля в 15:27 на трассе «Караганда-Осакаровка» из-за плохих погодных условий и нулевой видимости произошло дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомашин. В настоящий момент на месте работают сотрудники полиции. Обстоятельства выясняются», - сообщается в информационном медиа-портале Polisia.kz.
Стоит отметить, из-за резких изменений погодных условий на данный момент закрыты автодороги в направлении «Караганда-Нур-Султан» и «Ботакара -Павлодар».
Ключевые слова: Карагандинская область, ДТП,
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