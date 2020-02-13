Массовое ДТП произошло возле Темиртау

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Из-за плохих погодных условий на трассе «Караганда – Осакаровка» произошло массовое ДТП. Несколько машин столкнулись, жертв нет, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«13 февраля в 15:27 на трассе «Караганда-Осакаровка» из-за плохих погодных условий и нулевой видимости произошло дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомашин. В настоящий момент на месте работают сотрудники полиции. Обстоятельства выясняются», - сообщается в информационном медиа-портале Polisia.kz.

Стоит отметить, из-за резких изменений погодных условий на данный момент закрыты автодороги в направлении «Караганда-Нур-Султан» и «Ботакара -Павлодар».