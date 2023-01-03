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Массовое ДТП произошло в Костанайской области, есть жертвы

3 Января 2023, 20:20
Массовое ДТП произошло в Костанайской области, есть жертвы

АРКАЛЫК. КАЗИНФОРМ - Смертельное ДТП с участием пяти автомобилей произошло на трассе Аркалык-Торгай, передает МИА «Казинформ».

По информации управления полиции города Аркалыка, сегодня в 14:03 на трассе Аркалык-Торгай столкнулись пять автомашин, в результате выезда водителя «Toyota» на полосу встречного движения при совершении маневра обгона.

«Здесь произошло столкновение с автомашиной «Ниссан», затем столкновение еще трех автомобилей», - сообщил и.о. начальника управления полиции Талгат Балгожин.

В результате водитель «Ниссана» погиб на месте происшествия. В ДТП, по предварительным данным, пострадали 9 человек, трое из которых находятся в реанимации.

В настоящее время проводится досудебное расследование, назначены необходимые экспертизы.

Фото: управление полиции города Аркалыка.


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