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Массовое ДТП произошло на развязке в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы на развязке ул. Момышулы и пр. Райымбека произошло массовое ДТП, передает корреспондент МИА «Казинформ» с места происшествия.
В южном направлении по ул. Момышулы следовали водители Mercedes 211, манипулятора и, предположительно, Lada Samara. Со слов очевидцев, в это время в противоположном направлении следовал водитель еще одного автомобиля марки Mercedes, который предположительно выехал на полосу встречного движения и столкнулся сначала с Mercedes 211, после чего его отбросило на автомобиль Lada, а затем иномарка врезалась в манипулятор.
Кроме того, на этом месте в ДТП попал пассажирский автобус и Toyota, в которую позже ударился Nissan. По словам очевидцев, на месте работали четыре кареты скорой помощи.
Стоит отметить, что с утра в Алматы пошел снег, который усилился после обеда и прекратился около 6 вечера.
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