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Массовое ДТП произошло на дороге «Алматы-Капшагай», где горит свалка

10 Июня 2020 21:04
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Массовое ДТП произошло на дороге «Алматы-Капшагай», где горит свалка

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Массовое ДТП произошло на дороге «Алматы-Капшагай», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Напомним, на этом участке произошел пожар на мусорном полигоне в Илийском районе.

В то же время сотрудниками платного участка было передано экстренное сообщение в службу противопожарной службы.

«В связи с ухудшением возгорания, между 33-35 км платного участка «Алматы-Капшагай» произошло ДТП с участием 8-ми автотранспортных средств (3 пострадавших, 1 в тяжелом состоянии)», - сообщила руководитель пресс-службы АО «НК «QazAvtoJol» Маржан Ордабай.

Ориентировочно в 16:30 - 16:40 на место прибыли сотрудники противопожарной службы, дорожной полиции и скорой медицинской помощи. В связи с сильным (черным) густым дымом, сотрудниками дорожной полиции временно перекрыто передвижение в обоих направлениях.

Ситуация не поменялась, проводятся усиленные меры совместно с ДЧС и МПС.


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#Алматы   #Происшествия  
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Автор:

Данияр Дауталиев

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