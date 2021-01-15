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Массовое ДТП из-за задымления на мусорном полигоне произошло в Алматинской области

15 Января 2021 09:56
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Массовое ДТП из-за задымления на мусорном полигоне произошло в Алматинской области

КАПШАГАЙ. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области произошло массовое ДТП. Причиной послужила ограниченная видимость из-за задымления на мусорном полигоне, передает МИА «Казинформ».

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«На участке Алматы-Капшагай 14 января 2021 года ориентировочно в 19:40 имело место дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, водитель автомобиля МАН, не соблюдая безопасную скорость и дистанцию движения, совершил наезд на автомобиль, который ехал впереди. В условиях ограниченной видимости (туман, задымление от мусорного полигона) еще 5 транспортных средств совершили попутное столкновение. По предварительным данным, трое пассажиров получили ранения. Подробности выясняются», - сообщила пресс-служба АО «НК «ҚазАвтоЖол» в Telegram .

Как отмечается, на момент ДТП на участке не было гололеда, а проезд был обеспечен по трем, очищенным от снега, полосам.

«Была ограничена видимость, в связи с задымлением со стороны мусорного полигона, который не находится в управлении АО «НК «КазАвтоЖол», - пояснили в компании.


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#Алматинская область   #ДТП   #Происшествия  
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