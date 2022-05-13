Qazaq TV KazTube Телерадиокомпания Президента Казахстана
Массово штрафуют водителей электроскутеров и самокатчиков в Брюсселе
13 Мая 2022 03:00

Массово штрафуют водителей электроскутеров и самокатчиков в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - За две последние недели полиция Брюсселя выписала 250 штрафов за небезопасное использование электрических скутеров, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Как передает фламандское телевидение , полиция Брюссельского столичного региона усиливает проверки нарушений правил дорожного движения пользователями скутеров и электровелосипедов в пешеходных зонах.

Всего за две недели выписано 250 штрафов по 176 евро.

В полиции столицы Бельгии отметили, что наблюдается всплеск нарушений правил дорожного движения со стороны людей на скутерах и электровелосипедах. По их данным, чаще всего проблема заключается в превышении скорости.

«Езда по пешеходной зоне среди пешеходов на скорости создает небезопасную среду. Мы больше не потерпим этого», — говорит Дэвид Стивенс из местной полицейской велобригады.

«Пользователей мобильных средств передвижения останавливают, оформляют, и они должны оставить свой скутер, самокат или электровелосипед на обочине», - разъяснил полицейский.

Полиция Брюсселя ожидает принятия новых правил, которые будут введены этим летом. Пользователям электронных скутеров должно быть не менее 16 лет. На скутерах нельзя ездить по тротуару, а в пешеходных зонах скорость не может превышать скорость пешеходов. Езда на скутере вдвоем становится незаконной, и будут применяться строгие правила парковки.

«Необходимо увеличить возраст использования до 16 лет, потому что только тогда люди несут ответственность за дорожное движение», — объясняет Дэвид Стивенс. «Молодежь в возрасте до 16 лет недостаточно осведомлена об опасностях этого вида транспорта. Возрастное ограничение также облегчает выдачу штрафов».


Автор:
Корреспондент
Читайте также
Граждане Узбекистана находились в опрокинувшемся автобусе на трассе в Жамбылской области
Открыта горячая линия по пострадавшим в ДТП на трассе Жамбылской области
Два человека погибли и 33 пострадали в ДТП в Жамбылской области
Более 90 станций Пекинского метрополитена закрыли из-за вспышки коронавируса
Цифровую шенгенскую визу планируют запустить к 2026 году
Рост цен на бензин в США побил очередной рекорд
Две новые станции метро откроют в Алматы в июне
Возможностей для скорого прекращения боевых действий в Украине не вижу - Генсек ООН
Популярное
Квартиру подарили еще одному герою, спасшему девочку от падения с балкона в Нур-Султане
Немецкие компании намерены перейти из России в Казахстан
Исторический фильм о Касым-хане вышел в широкий прокат
Частную школу в Алматы проверят по факту изнасилования первоклассника
Две новые станции метро откроют в Алматы в июне
Тюльпаны расцвели на улицах столицы
Главное судебное разбирательство по делу Елжана Биртанова назначено на конец мая
Вопрос с долгостроем Магистральный в столице решится в 2023 году
Вопрос о снижении пенсионного возраста казахстанцев - на повестке дня - вице-премьер
Неизвестное заболевание выявили у скота в Акмолинской области
Самую высокую зарплату получают учителя в Нур-Султане и Алматы
Казахстанцы задолжали за комуслуги почти 15 млрд тенге
Озеро Сайран в Алматы благоустроят до конца года
Откачка воды продолжается в затопленном ливнем Атырау
Архив