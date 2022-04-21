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    23:07, 20 Апрель 2022 | GMT +6

    Массово отравились в столовой колледжа рудненские студенты

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – В одном из колледжей Рудного зафиксировано массовое пищевое отравление, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    О состоянии госпитализированных студентов рассказали в управлении здравоохранения акимата Костанайской области.

    Более 70 студентов Рудненского горно-технологического колледжа отравились в местной столовой. Пострадавшие обратились в медучреждения города с жалобами на тошноту и рвоту.

    «Зафиксировано массовое обращение студентов. В основном в легкой и средней степени тяжести. Большинство обходится амбулаторным лечением. Им промыли желудки, оказали первую помощь, отпустили», - прокомментировали в областном управлении здравоохранения.

    Также в ведомстве добавили, что 10 студентов госпитализированы.

    В департаменте полиции Костанайской области сообщили, что по факту отравления студентов в колледже Рудного начато досудебное расследование по статье 304 УК РК «Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов».


    Теги:
    Здравоохранение Происшествия, ЧС Костанайская область Образование Происшествия
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