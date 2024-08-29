12:54, 29 Август 2024 | GMT +6
Массовый забег ко Дню Конституции пройдет в Астане
В Ботаническом саду 30 августа состоится массовый забег, посвященный дню Конституции РК, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата Астаны.
Желающие принять участие в забеге могут бесплатно зарегистрироваться 30 августа с 07:00 до 08:00. Началозабега в 08:00.
На соревнования приглашаются все желающие, способные преодолеть дистанцию:
большая гонка-4000 м;
малая гонка - 1300 м.
После окончания мероприятия среди участников, зарегистрированных на финише, пройдет лотерея и розыгрыш ценных призов. Забег не считается спортивным мероприятием.