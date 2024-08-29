РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:54, 29 Август 2024 | GMT +6

    Массовый забег ко Дню Конституции пройдет в Астане

    забег
    Фото: акимат города Астаны

    В Ботаническом саду 30 августа состоится массовый забег, посвященный дню Конституции РК, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата Астаны.

    Желающие принять участие в забеге могут бесплатно зарегистрироваться 30 августа с 07:00 до 08:00. Началозабега в 08:00.

    На соревнования приглашаются все желающие, способные преодолеть дистанцию:

    большая гонка-4000 м;
    малая гонка - 1300 м.

    После окончания мероприятия среди участников, зарегистрированных на финише, пройдет лотерея и розыгрыш ценных призов. Забег не считается спортивным мероприятием.

    Теги:
    Регионы Казахстана Регионы День Конституции Астана Общество Дата
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
    Сейчас читают
    telegram