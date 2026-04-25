Массовый велозаезд в рамках «Таза Қазақстан» собрал более тысячи участников в Астане

Дистанция заезда составила 21 километр. Старт был дан с кольцевой велодорожки в направлении города Косшы, а финиш организован в парке «Зеленый пояс» в жилом массиве Ильинка (Үркер). По данным организаторов, участие в велопробеге приняли более тысячи человек.

По словам заместителя руководителя дирекции по проведению спортивно-массовых мероприятий Ержигита Осербая, мероприятие носит не разовый, а системный характер. По его словам, велозаезды рассматриваются как инструмент вовлечения населения в регулярную физическую активность.

— Основная задача — привлечь жителей к массовому спорту и, в частности, к велоспорту, сделать его доступным форматом досуга. В рамках заезда проводится и разъяснительная работа: участникам рассказывают о правилах передвижения и возможностях занятий в городе. Такие мероприятия помогают формировать культуру безопасного и активного образа жизни. В течение сезона запланировано еще несколько стартов, а закрытие традиционно состоится осенью, — сообщил он.

Участники отмечают, что подобные мероприятия становятся не только спортивной площадкой, но и источником мотивации. Регулярное участие в заездах помогает поддерживать форму и формирует устойчивую привычку к физической активности.

Житель столицы Абылайхан Толегенов рассказал, что участвует в подобных стартах на постоянной основе. По его словам, именно массовый формат делает спорт более доступным.

— Я регулярно участвую в велозаездах и забегах, и каждый раз это положительные эмоции. Когда видишь большое количество людей, которые выбирают активный образ жизни, это мотивирует не останавливаться. Такие мероприятия показывают, что спорт может быть частью повседневной жизни, а не чем-то отдельным, — отметил он.

Среди участников — и юные спортсмены, для которых такие заезды становятся частью тренировочного процесса. Они рассматривают велопробеги как дополнительную нагрузку и возможность развивать выносливость.

По словам члена сборной Казахстана по биатлону, 12-летнего Абая Жумабека, он совмещает разные виды подготовки. По его словам, участие в велопробеге помогает поддерживать форму в межсезонье.

— Я занимаюсь биатлоном и много тренируюсь, поэтому важно поддерживать форму круглый год. Зимой это лыжи, а летом велосипед, и такие заезды помогают не терять выносливость. Мне нравится участвовать в подобных мероприятиях, потому что здесь хорошая организация и интересная трасса. Это дает возможность не только тренироваться, но и получать удовольствие от процесса, — рассказал он.

Семейный формат участия также становится заметной тенденцией. Все больше горожан выходят на старт вместе с детьми, превращая спортивные события в совместный досуг.

Отец юного спортсмена Руслан Жумабеков подчеркнул, что интерес к спорту формируется через личный пример. По его словам, участие в таких мероприятиях укрепляет мотивацию.

— Я сам веду активный образ жизни, участвую в забегах и стараюсь не пропускать подобные старты. Сына приучили к спорту с детства, и сейчас это уже семейная традиция. Такие мероприятия объединяют и дают дополнительный стимул заниматься дальше, — поделился он.

К велопробегу присоединились и представители старшего поколения. Для них участие становится возможностью сохранить активность и оставаться вовлеченными в общественную жизнь.

68-летний Мурат Омаров отметил, что уже не впервые выходит на старт и планирует продолжать участие.

— Пока позволяет здоровье, нужно двигаться и использовать такие возможности. Велосипед — это доступный способ поддерживать форму и получать удовольствие от движения. Здесь хорошая атмосфера, и это заряжает энергией, — сказал он.

По словам организаторов, в течение сезона в столице пройдет еще несколько массовых велозаездов. Закрытие велосезона традиционно намечено на осень.



