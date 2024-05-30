Массовый велопробег пройдет в Астане

В Астане 1 июня пройдет массовый велопробег, посвященный Дню борьбы с наркотиками и защиты детей, передает агентство Kazinform со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Велосипедисты стартуют на 25 км с объездной велодорожки (вдоль дороги в сторону Косшы) и финишируют в парке жилого массива Ильинки (Уркер).

После окончания мероприятия среди велосипедистов, зарегистрированных на финише, будет разыграна лотерея и ценные призы.