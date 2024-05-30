РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:34, 29 Май 2024 | GMT +6

    Массовый велопробег пройдет в Астане

    Массовый велопробег пройдет в Астане
    Фото: акимат Астаны

    В Астане 1 июня пройдет массовый велопробег, посвященный Дню борьбы с наркотиками и защиты детей, передает агентство Kazinform со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

    Велосипедисты стартуют на 25 км с объездной велодорожки (вдоль дороги в сторону Косшы) и финишируют в парке жилого массива Ильинки (Уркер).

    После окончания мероприятия среди велосипедистов, зарегистрированных на финише, будет разыграна лотерея и ценные призы.

    Теги:
    Спорт Велоспорт спортсмены Казахстана Регионы Астана
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!