Массовые гуляния проходят в жилых массивах Астаны

21-22 марта в жилых массивах пяти районов столицы проходят концертные программы с интерактивами как для взрослых, так и юных жителей города, передает агентство Kazinform со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

Фото: акимат Астаны

Во время народных гуляний проводятся состязания по национальным видам спорта. Желающие борются за звания сильнейших в асық ату, қол күресі, арқан тарту, гиревом спорте и т.д. Победителям вручают ценные подарки.

Фото: акимат Астаны

По району Есиль праздничная программа прошла с 12.00 до 14.00 часов в жилом массиве «Пригородный», по улице Арнасай 127, в средней школы N24.

Фото: акимат Астаны

В районе Нура концерт прошел в жилом массиве Уркер, в сквере по улице Айғыржал.

По району Сарыарка народные гуляния состоялись в парке «Коктал», по улице С.Бейбарыс.

В районе Алматы жители жилых массивов могли насладиться праздничной программой в жилых масивах «Интернациональный», «Мичурино», «Железнодорожный», «Промышленный» и «Куйгенжар».

Фото: акимат Астаны

Мероприятия под открытым небом по району Байқоңыр проходят в следующих локациях: в Казгородке, на территории школы №55, на центральной площади по улице Жезкиік, 19; на центральной площади по улице Кеншілер, 5; а также в дачном массиве «Коянды».

Празднования проводятся на всех крупных открытых площадках города. В рамках декады Наурызнама в городе организуют более 200 мероприятий. Часть из них уже состоялась.

Многие горожане проявили инициативу и во дворах своих домов установили юрты, накрыли дастархан. Угощали гостей чаем из самоваров, бауырсаками и пловом.