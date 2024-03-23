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    19:40, 22 Март 2024 | GMT +6

    Массовые гуляния на Наурыз проходят в каждом ауле СКО

    В парке «Достык» города Мамлютки отпраздновали Наурыз
    Фото: акимат СКО

    В парке «Достык» города Мамлютки шумно и весело отпраздновали Наурыз. Массовые гуляния объединили жителей всех сельских округов. Танцевали и пели для них артисты Мамлютского культурного центра.

    - В общем у нас 30 номеров в концертной программе. Участвуют все сельские округа. Также  проходят спортивные национальные игры, алтыбакан, юрты, полуюрты. Все организации задействованы в этом мероприятии, — рассказала художественный руководитель Мамлютского культурного центра Жулдыз Мустафина.

    В парке «Достык» города Мамлютки отпраздновали Наурыз
    Фото: акимат СКО

    Праздничные столы изобилуют ароматными блюдами и свежеиспеченной выпечкой. Здесь каждый найдет угощение по душе. В глаза издалека бросается татарский балиш. Его длина составляет 2,5 метра. Для праздничной ярмарки его приготовили за одну ночь.

    В парке «Достык» города Мамлютки отпраздновали Наурыз
    Фото: акимат СКО

    - Это балиш традиционный, татарский. Он сладкий. В нём присутствует курага, яблоки сушеные, сахар. Очень вкусно, — рассказала жительница г. Мамлютки Таскира Имангулова.

    В парке «Достык» города Мамлютки отпраздновали Наурыз
    Фото: акимат СКО

     

    Теги:
    Культура Северо-Казахстанская область Праздник Регионы Казахстана Наурыз Акимат
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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