Массовая вакцинация в Костанайской области может начаться в середине апреля

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - В ближайшее время в Костанайскую область планируется поставка большой партии вакцины против коронавируса. О том, когда начнётся вакцинация населения в ходе брифинга рассказали и.о. руководителя управления здравоохранения Костанайской области Рустем Айтбаев и главный санитарный врач региона Ермунанбет Даулетбаев, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Иммунизация населения в регионе стартовала ещё 1 февраля. В настоящее время доставлено 12 тысяч доз 1 компонента и 7200 доз 2 компонента. Используется вакцина «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»). Сейчас по приоритетности прививаются медицинские работники, педагоги и полицейские.

«Иммунизация проводится в прививочных пунктах территориальных медицинских организаций. Все прививочные пункты оснащены необходимым оборудованием. Для проведения вакцинации задействовано свыше 400 медицинских работников, весь персонал прошел соответствующее обучение, - сообщил главный санврач области. — В целом, с начала периода иммунизации против COVID-19 вакцинировано 14885 человек, в том числе 1 компонентом - 10275, 2 компонентом - 4610».

Каждый день, как отмечает Е. Даулетбаев, вакцину получают от 800 до 1200 человек.

Вакцинация проводится на добровольной основе, только с информированного согласия прививаемого

«Неблагоприятных проявлений после иммунизации не было. В некоторых случаях, при получении прививки, отмечались ожидаемые последствия, характерные после получения вакцины. 79 человек не были привиты по причине временных и постоянных медицинских отводов. Имеются и отказы от прививок, но таких лиц незначительное количество, от числа привитых они составляют - 0,33 %. Просто, эти люди еще не осознали всю опасность заболеть или еще хуже того, умереть от коронавируса или лучше получить прививку и избежать тяжелых последствий заражения инфекцией», - считает Е. Даулетбаев.

По информации ведомства, начиная со второй декады апреля ожидается большое поступление вакцины «Гам-КОВИД-Вак» и других производителей в количестве 45,4 тысяч доз.

«После получения данной вакцины начнется иммунизация всех категорий населения. Для этого подготовлено Постановление главного государственного санитарного врача области, где расширен прививаемый контингент. Всего в течение года в области планируется привить свыше 200 тысяч человек»,- добавил главный санврач.

Привиться на сегодняшний день можно в каждой поликлинике Костаная. Всего, по словам и.о. руководителя управления здравоохранения Костанайской области Рустема Айтбаева, функционирует 62 первичных кабинета.

«Имеется резерв для увеличения числа пунктов для вакцинации до 150. Кроме того, при поликлиниках организована 31 выездная прививочная бригада для выезда в организации»,- заключил Р. Айтбаев.