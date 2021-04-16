Массовая вакцинация трудовых коллективов от КВИ проходит в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Выездные бригады в столице начали прививать против коронавирусной инфекции работников различных предприятий и крупных организаций города. Получить вакцину от КВИ изъявили желание трудовые коллективы разных предприятий. Среди них - АО «Астана-РЭК, Евразийский национальный, университет, театр «Астана Балет», сотрудники павильона «Нур-Алем», строительных компаний, ТРЦ, госорганов и так далее, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города Нур-Султана.

«Сейчас к нам стали часто обращаться организованные коллективы, которые хотели бы привить своих сотрудников против коронавирусной инфекции. Согласно списку желающих на предприятие мы отправляем выездные бригады организаций ПМСП для проведения вакцинации на месте. На территории собственников организованы прививочные пункты с соблюдением всех санитарных норм», - говорит заместитель руководителя Управления общественного здравоохранения города Алия Рустемова.

По ее словам, количество желающих получить вакцину от COVID-19 в различных предприятиях достигает до 1 тысячи человек.

Сотрудники АО «Астана-РЭК» подчеркнули, что вакцинация является действенным способом противостоять COVID-19.

«Для того чтобы охватить наш коллектив вакцинацией, организовали прививочный пункт на предприятии. Для проведения процедуры к нам приехал медперсонал городской поликлиники №5. Служба надежности эксплуатации и техники безопасности организовала отдельный кабинет и разработала строгий график приема во избежание столпотворения», - отметили в АО «Астана-РЭК».

«Для широкого охвата населения вакцинацией по поручению акима столицы Алтая Кульгинова продлен график работы прививочных пунктов с 8 утра и до 12 часов ночи в организациях ПМСП, в ТРЦ «Mega Silk Way» – с 10 утра до 22 часов. Количество прививочных пунктов увеличено почти в три раза - до 100 пунктов вакцинации», - добавила А. Рустемова.

По ее словам, в зависимости от количества желающих формируется и число выездных бригад от 1 до 3.

Всего в городе вакцинацию против КВИ прошли более 40 тысяч человек.



