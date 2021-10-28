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    21:12, 27 Октябрь 2021 | GMT +6

    Массовая вакцинация способствует коллективному иммунитету- аким Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким города Бакытжан Сагинтаев в ходе прямого эфира передачи Akimat LIVE на телеканале «Алматы» рассказал о нарастании коллективного иммунитета, основную роль в котором играет массовая вакцинация.

    Как отметил глава города, эпидемиологическая ситуация по КВИ в Алматы развивается по оптимистичному прогнозу с регистрацией менее 300 случаев с 20 октября.

    «С начала пандемии в Алматы зарегистрировано 177,2 тысячи случаев коронавируса, с начала текущего года - 158,7 тысячи. Продолжает снижаться показатель недельной заболеваемости на 100 тыс. населения со 113,9 неделю назад до 89,5 и суточный прирост с 0,2 до 0,14. При этом снижается индекс передачи инфекции с 0,98 до 0,88»,- отметил Б. Сагинтаев.

    По его словам, снижение заболеваемости коронавируса обеспечено проводимыми профилактическими мерами.

    «Благодаря массовой вакцинации происходит нарастание коллективного иммунитета. На сегодняшний день он составляет 54,4% от официально зарегистрированной численности населения. Вакцинированы двумя компонентами 46,5% от официальной численности населения, плюс 7,9% переболевших с начала года», - сказал аким.

    За 26 октября в городе зарегистрировано 230 случаев коронавирусной инфекции, из них 222 с симптомами. В инфекционных стационарах находятся 1056 человек среди них 28 детей. 52 находятся в крайне тяжелом, 501 - в тяжелом, 502 - в состоянии средней степени тяжести.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Алматы
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