Массовая вакцинация способствует коллективному иммунитету- аким Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким города Бакытжан Сагинтаев в ходе прямого эфира передачи Akimat LIVE на телеканале «Алматы» рассказал о нарастании коллективного иммунитета, основную роль в котором играет массовая вакцинация.

Как отметил глава города, эпидемиологическая ситуация по КВИ в Алматы развивается по оптимистичному прогнозу с регистрацией менее 300 случаев с 20 октября.

«С начала пандемии в Алматы зарегистрировано 177,2 тысячи случаев коронавируса, с начала текущего года - 158,7 тысячи. Продолжает снижаться показатель недельной заболеваемости на 100 тыс. населения со 113,9 неделю назад до 89,5 и суточный прирост с 0,2 до 0,14. При этом снижается индекс передачи инфекции с 0,98 до 0,88»,- отметил Б. Сагинтаев.

По его словам, снижение заболеваемости коронавируса обеспечено проводимыми профилактическими мерами.

«Благодаря массовой вакцинации происходит нарастание коллективного иммунитета. На сегодняшний день он составляет 54,4% от официально зарегистрированной численности населения. Вакцинированы двумя компонентами 46,5% от официальной численности населения, плюс 7,9% переболевших с начала года», - сказал аким.

За 26 октября в городе зарегистрировано 230 случаев коронавирусной инфекции, из них 222 с симптомами. В инфекционных стационарах находятся 1056 человек среди них 28 детей. 52 находятся в крайне тяжелом, 501 - в тяжелом, 502 - в состоянии средней степени тяжести.