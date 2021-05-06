Массовая вакцинация граждан начинается с 10 мая в Азербайджане

БАКУ. КАЗИНФОРМ - С 10 мая в Азербайджане начинается массовая вакцинация граждан страны старше 18 лет. Об этом заявил первый заместитель министра здравоохранения, Теймур Мусаев в ходе очередного брифинга Оперативного штаба при Кабмине АР, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам замминистра, Азербайджан продолжает переговоры со всеми производителями вакцин от коронавируса, чтобы обеспечить их стабильный ввоз в республику. В стране сегодня используются только безопасные и эффективные вакцины, как CoronaVac, Vaxzevria, недавно в страну доставили партию «Спутник V».

Мусаев также отметил, что в последнее время в научных кругах звучат мнения, что вакцинация от коронавируса может стать сезонной. Однако, по его словам, будет соблюдаться принцип добровольного участия в кампании по вакцинации. При этом он призвал граждан не забывать о гражданской ответственности и присоединиться к кампании по вакцинации для скорейшего возвращения к нормальному образу жизни.

По данным представителя минздрава, сегодня 600 тысяч человек в Азербайджане уже получили вторую дозу вакцины: «Заболеваемость среди граждан, получивших обе дозы вакцины, очень низкая, а заразившиеся коронавирусом были защищены от острой формы болезни», - сказал Мусаев.

Между тем, депутат парламента Азербайджана А. Бадамов связывает относительно низкие темпы вакцинации в стране не с нехваткой препаратов, а с отсутствием должной работы по ее пропаганде. Он считает, что повышать уровень образования людей следует с помощью регулярных образовательных программ в периодических изданиях и на телеканалах.

«К сожалению, сегодня мы видим в соцсетях видеоролики и заявления, направленные против вакцинации от коронавируса. Такие заявления необходимо своевременно выявлять и удалять. Нельзя позволять такой дезинформации заражать сознание людей. Самое главное в этом вопросе - это просвещение», - сказал депутат.

Отметим, что до сих пор в Азербайджане использовано 1,4 миллиона доз вакцин, тем самым привито 14% населения страны. В республике отмечается постепенное снижение числа инфицированных, что свидетельствует о положительной динамике в целом.