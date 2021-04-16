Массовая стрельба произошла в Индианаполисе

ИНДИАНАПОЛИС. КАЗИНФОРМ - Восемь человек стали жертвами стрельбы на объекте почтовой компании FedEx («Федэкс»), расположенном возле аэропорта в американском городе Индианаполис, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

Семеро пострадавших доставлены в больницы. Преступник покончил с собой, его мотивы неизвестны, проводится расследование.

Злоумышленник устроил нападение в 11 часов вечера. В Хабе FedEx в Индианаполисе работают более 4 500 человек. Это второй по величине распределительный центр в глобальной сети компании.

Ровно месяц назад в штате Джорджия в Атланте в результате массовой стрельбы в трех массажных салонах погибли в общей сложности восемь человек. В конце марта мужчина застрелил десять человек, включая полицейского в торговом центре города Боулдера в штате Колорадо.