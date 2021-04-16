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    16:15, 16 Апрель 2021 | GMT +6

    Массовая стрельба произошла в Индианаполисе

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    ИНДИАНАПОЛИС. КАЗИНФОРМ - Восемь человек стали жертвами стрельбы на объекте почтовой компании FedEx («Федэкс»), расположенном возле аэропорта в американском городе Индианаполис, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

    Семеро пострадавших доставлены в больницы. Преступник покончил с собой, его мотивы неизвестны, проводится расследование.

    Злоумышленник устроил нападение в 11 часов вечера. В Хабе FedEx в Индианаполисе работают более 4 500 человек. Это второй по величине распределительный центр в глобальной сети компании.

    Ровно месяц назад в штате Джорджия в Атланте в результате массовой стрельбы в трех массажных салонах погибли в общей сложности восемь человек. В конце марта мужчина застрелил десять человек, включая полицейского в торговом центре города Боулдера в штате Колорадо.


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