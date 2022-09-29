Массовая миграция россиян, что происходит на границе - в программе «Честное журналистское расследование»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В эту субботу, 1 октября, на телеканале Jibek Joly выйдет новый выпуск программы «Честное журналистское расследование».

Темой этого выпуска станет массовая миграция россиян в Казахстан после объявления властями этой страны частичной мобилизации.

Команда проекта со съемочной группой попыталась выяснить, что происходит сейчас на границе двух стран, кто и как зарабатывает сотни тысяч тенге на иностранцах?

В фильме будут представлены эксклюзивные кадры о происходящем на границе, журналисты расскажут также о том, что происходит в Уральске, который принял десятки тысяч граждан соседнего государства.

Это уже пятый выпуск программы «Честное журналистское расследование».

Ранее журналисты программы рассказали об умирающих селах, затягивающемся строительстве некоторых автотрасс, последствиях пожаров в Костанайской области, а также о земельном вопросе, попытались выяснить - как захватывают земли в Казахстане и кому принадлежат сотни миллионов гектаров сельхозугодий.

Один из авторов проекта Андрей Деменок заявлял, что журналисты будут затрагивать актуальнейшие темы, волнующие общественность и придавать их огласке, постараются подсказать, как найти выход из сложившейся ситуации людям, попавшим в непростую ситуацию .

Зрители смогут посмотреть новый выпуск программы в эту субботу, 1 октября, в 19:30 на телеканале Jibek Joly.

Фото из открытых источников



