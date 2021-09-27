АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Массовая миграция перелетных птиц началась в Атырауской области на побережье и островах Каспийского моря, где расположены уникальные природные угодья резервата «Акжайык», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Уже сегодня на побережье можно встретить перелетные стаи лебедей, кудрявых пеликанов, разнообразных по видам уток, гусей. Видели первых фламинго. Всего на территории природного резервата можно встретить 292 вида птиц, которые или гнездятся, или пролетают. Это и является главной особенностью нашего резервата, что через его территорию в 341 тысячу гектаров проходят мировые миграционные пути птиц. В весенне-осенний период по нашей территории пролетают около 10 миллионов куликов, около 5 миллионов особей уток, лысух 2 миллиона особей и порядка 35 тысяч фламинго.

26 видов обитающих или бывающих пролетом в этих уникальных местах птиц занесены в Красную книгу. К примеру, резерват – это пристанище для кудрявого пеликана, численность которого достигает больше 600 гнездящихся пар - это 12 процентов мировой популяции. Если повезет, то на морских островах или побережье Каспия можно встретить скопу, мраморного чирка, журавля-красавку. Это очень редкие птицы»,- рассказал орнитолог природного резервата «Акжайык» Илья Бофонов.