Массовая гибель птиц на озере Жаман с Костанайской области: инспекция начала разбирательство

На берегах озера Жаман в Костанайской области обнаружили большое количество погибших водоплавающих птиц. Причины массовой гибели пернатых пока не установлены. По факту произошедшего компетентные органы начали разбирательство, передает корреспондент агентства Kazinform.

Видео с погибшими птицами распространили областные издания.

На кадрах видно, что на отдельных участках берега находятся тушки погибших водоплавающих птиц.

В Костанайской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира сообщили, что обращение поступило только сегодня.

— Письмо сегодня зарегистрировано от областного общества охотников и рыболовов. По данному вопросу будут проходить разбирательства, — прокомментировали в ведомстве.

Специалистам еще предстоит установить причины гибели водоплавающей птицы и выяснить, связано ли произошедшее с возможным загрязнением озера. Информация о результатах разбирательства ожидается позднее.

Специалистам предстоит установить причины гибели птиц и выяснить, что именно привело к массовому падежу. В том числе будет проверено, могло ли произошедшее быть связано с возможным загрязнением озера.

О результатах разбирательства сообщат позднее.

Ранее сообщалось, что массовый падеж скота фиксируют в Атырауской области.