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    Массовая гибель птиц на озере Жаман с Костанайской области: инспекция начала разбирательство

    На берегах озера Жаман в Костанайской области обнаружили большое количество погибших водоплавающих птиц. Причины массовой гибели пернатых пока не установлены. По факту произошедшего компетентные органы начали разбирательство, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Массовая гибель птиц на озере Жаман с Костанайской области: инспекция начала разбирательство
    Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

    Видео с погибшими птицами распространили областные издания.

    На кадрах видно, что на отдельных участках берега находятся тушки погибших водоплавающих птиц.

    В Костанайской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира сообщили, что обращение поступило только сегодня.

    — Письмо сегодня зарегистрировано от областного общества охотников и рыболовов. По данному вопросу будут проходить разбирательства, — прокомментировали в ведомстве.

    Специалистам еще предстоит установить причины гибели водоплавающей птицы и выяснить, связано ли произошедшее с возможным загрязнением озера. Информация о результатах разбирательства ожидается позднее.

    Специалистам предстоит установить причины гибели птиц и выяснить, что именно привело к массовому падежу. В том числе будет проверено, могло ли произошедшее быть связано с возможным загрязнением озера.

    О результатах разбирательства сообщат позднее.

    Ранее сообщалось, что массовый падеж скота фиксируют в Атырауской области.

    Птицы Регионы Казахстана Озеро Костанайская область
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор