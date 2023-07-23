Массовая гибель пингвинов зафиксирована в Атлантическом океане

МОНТЕВИДЕО. КАЗИНФОРМ - Массовая гибель магеллановых пингвинов зафиксирована в Атлантическом океане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.



Как сообщила газета Clarin, на побережье Уругвая вынесло тела нескольких тысяч мертвых птиц.

По словам специалистов, на берегу Уругвая были найдены молодые пингвины с признаками сильного истощения. Анализы образцов, взятых у нескольких погибших особей, показали, что у них не было птичьего гриппа.

«На прошлой неделе был сильный циклон, который не затронул берега Уругвая, но был достаточно сильным в Атлантическом океане, что могло быть одной из причин, приведших к тому, что смертность была такой высокой», — отмечают специалисты.