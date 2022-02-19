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Массовая гибель молоди рыб произошла в Кызылординской области

19 Февраля 2022 01:30
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Массовая гибель молоди рыб произошла в Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В связи с массовой гибелью молоди рыб буду проведены исследования в озере Карашалан. Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь Комитета рыбного хозяйства МЭГПР РК Аслан Женисов, передает МИА «Казинформ».

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«18 февраля 2022 года примерно в 16:30 часов поступила информация о том, что на канале, впадающем в озеро Карашалан, расположенном в Богенском сельском округе Аральского района Кызылординской области (Сагынбайский канал, местные жители называют ее Когиш) произошла массовая гибель молоди рыб», - проинформировал Аслан Женисов.

По его словам, согласно плану совместных действий государственных органов, Арало-Сырдарьинской межобластной бассейновой инспекцией рыбного хозяйства в оперативном порядке была создана специальная группа, которая выехала на место происшествия. Более подробная информация будет сообщена дополнительно.

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#Кызылординская область   #Происшествия   #Минэкологии  
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