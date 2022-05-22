22 Мая 2022 14:49

Массовая гибель лошадей в Атырау произошла из-за паразитарных инфекций

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Для борьбы с болезнями ученые предлагают владельцам скота принимать меры по лечению и профилактике паразитарной болезни крови, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в областном управлении сельского хозяйства региона, завершено расследование массовой гибели лошадей в Исатайском, Махамбетском и Курмангазинском районах области. Всего в феврале-марте заболели 56 лошадей, принадлежащих жителям районов и 211 лошадей пяти фермерских хозяйств. Пробы крови и патологические материалы, взятые у больного и умершего скота, направили во все лаборатории на территории республики для выяснения причин болезни. Взятые пробы дали отрицательный результат на инфекционную анемию и ринопневмонию, а также на трипаносомоз. Эти болезни по симптомам первоначально подозревались.

«Были выявлены возбудители делафондиоза, гастрофилеза и параскаридоза. По результатам исследований ученых, эти болезни стали причиной массовой гибели скота. Для борьбы с болезнями ученые предлагают владельцам скота и ветеринарным врачам принимать меры по лечению и профилактике паразитарной болезни крови и гельминтозов. Названные болезни не заразны для людей и их лечение не финансируется из бюджета», - сообщили в областном управлении сельского хозяйства Атырауской области.

Ранее сообщалось, что пробы крови взяли у павших животных в Атырауской области.