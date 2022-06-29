29 Июня 2022 13:10

Массовая гибель чаек произошла в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Гибель черноголового хохотуна зафиксирована в Каспийском море на островах государственного природного резервата «Акжайык», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Общее число погибших чаек, занесенных в Красную книгу, достигло почти 5 тыс. особей.

Как сообщили в территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, зафиксирована гибель только черноголового хохотуна. Других погибших видов чаек не обнаружено. В настоящее время к расследованию причин гибели краснокнижных птиц привлечены местные орнитологи и прибывшие из столицы специалисты. Отобраны образцы проб погибших чаек.

Места обитания этого вида чаек на островах природного резервата «Акжайык» в Каспийском море находятся в нескольких десятках километров от месторождения Кашаган.

Черноголовый хохотун - одна из самых крупных чаек в мире. Этот вид птиц занесен в Красную книгу Казахстана и России. Обитает на крупных соленых и солоноватых озерах, морских мелководьях, а также встречается на водохранилищах в степной, полупустынной и пустынной зонах.