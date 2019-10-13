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«Массовая драка» в Семее – в полиции прокомментировали видео

13 Октября 2019 15:49
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«Массовая драка» в Семее – в полиции прокомментировали видео

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Сети опубликовали видеозапись с подписью «Массовая драка в Семее. 13 человек госпиитализированы». В департаменте полиции ВКО прокомментировали видео, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Видео старое, это болельщики идут с футбола. Драки не было», - сказали в пресс-службе департамента.

На видео запечатлено, как большое количество молодых людей быстро идет вперед и что-то выкрикивает. Надпись под видео гласила, что действие произошло в пятницу в Семее. Согласно комментарию, в результате «драки» были госпитализированы 13 человек.

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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Видео, МВД РК,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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