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«Массовая драка» в Семее – в полиции прокомментировали видео
13 Октября 2019 15:49
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Сети опубликовали видеозапись с подписью «Массовая драка в Семее. 13 человек госпиитализированы». В департаменте полиции ВКО прокомментировали видео, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«Видео старое, это болельщики идут с футбола. Драки не было», - сказали в пресс-службе департамента.
На видео запечатлено, как большое количество молодых людей быстро идет вперед и что-то выкрикивает. Надпись под видео гласила, что действие произошло в пятницу в Семее. Согласно комментарию, в результате «драки» были госпитализированы 13 человек.
Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Видео, МВД РК,
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