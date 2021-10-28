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    11:13, 28 Октябрь 2021 | GMT +6

    Массовая драка школьников в Алматинской области: врачи рассказали о состоянии пострадавшего

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Врачи рассказали о состоянии подростка, который пострадал в результате массовой драки в Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Пациент 2005 года рождения поступил в Панфиловскую межрайонную многопрофильную больницу 27 октября. Общее состояние больного тяжелое. У него диагноз «тяжелая открытая черепно-мозговая травма». Ушиб головного мозга тяжелой степени. Ушибленная рана правой височной области. Травматический шок втрой-третьей степени. В сознании», - прокомментировали в управлении здравоохранения Алматинской области.

    Напомним, 16-летний подросток попал в больницу после массовой драки поселке Пиджим в Алматинской области. Причиной потасовки послужила словесная перепалка двух школьников. Видео с места происшествия появилось в социальной сети.

    Позже в ДП Алматинской области сообщили подробности инцидента.


    Теги:
    Здравоохранение Происшествия, ЧС Главная Алматинская область Происшествия
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