Массовая драка школьников в Алматинской области: врачи рассказали о состоянии пострадавшего

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Врачи рассказали о состоянии подростка, который пострадал в результате массовой драки в Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Пациент 2005 года рождения поступил в Панфиловскую межрайонную многопрофильную больницу 27 октября. Общее состояние больного тяжелое. У него диагноз «тяжелая открытая черепно-мозговая травма». Ушиб головного мозга тяжелой степени. Ушибленная рана правой височной области. Травматический шок втрой-третьей степени. В сознании», - прокомментировали в управлении здравоохранения Алматинской области.

Напомним, 16-летний подросток попал в больницу после массовой драки поселке Пиджим в Алматинской области. Причиной потасовки послужила словесная перепалка двух школьников. Видео с места происшествия появилось в социальной сети.

Позже в ДП Алматинской области сообщили подробности инцидента.