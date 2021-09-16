Массовая драка с поножовщиной произошла в результате ДТП в столице
Все участники инцидента были задержаны и доставлены в полицию.
Установлено, что конфликт произошел в результате ДТП. 28-летний водитель автомашины «BMW», двигаясь по улице Сембинова, совершая маневр, допустил столкновение с припаркованной на обочине автомашиной «Toyota», в которой находился 21-летний водитель. После совершения ДТП, участники на место начали звать своих друзей.
Между собравшимися произошел словесный конфликт, переросший в драку. Выяснялось, что один из участников нанес удары ножом двум молодым людям.
По данному факту возбуждено уголовное дело. 29-летний подозреваемый водворен в ИВС ДП г. Нур-Султана. Автомашины водворены на коммунальную стоянку.
Департамент полиции г. Нур-Султана предупреждает водителей строго соблюдать правила дорожного движения.