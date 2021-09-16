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    10:26, 16 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Массовая драка с поножовщиной произошла в результате ДТП в столице

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В полицию на канал 102 в 05:52 часов поступил вызов о том, что на пересечении улиц Кенесары-Сембинова происходит драка между молодыми людьми. На место незамедлительно прибыл наряд полиции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г.Нур-Султана.

    Все участники инцидента были задержаны и доставлены в полицию.

    Установлено, что конфликт произошел в результате ДТП. 28-летний водитель автомашины «BMW», двигаясь по улице Сембинова, совершая маневр, допустил столкновение с припаркованной на обочине автомашиной «Toyota», в которой находился 21-летний водитель. После совершения ДТП, участники на место начали звать своих друзей.

    Между собравшимися произошел словесный конфликт, переросший в драку. Выяснялось, что один из участников нанес удары ножом двум молодым людям.

    По данному факту возбуждено уголовное дело. 29-летний подозреваемый водворен в ИВС ДП г. Нур-Султана. Автомашины водворены на коммунальную стоянку.

    Департамент полиции г. Нур-Султана предупреждает водителей строго соблюдать правила дорожного движения.

    Теги:
    МВД РК ДТП Астана Правоохранительные органы
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