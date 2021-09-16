Массовая драка с поножовщиной произошла в результате ДТП в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В полицию на канал 102 в 05:52 часов поступил вызов о том, что на пересечении улиц Кенесары-Сембинова происходит драка между молодыми людьми. На место незамедлительно прибыл наряд полиции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г.Нур-Султана.

Все участники инцидента были задержаны и доставлены в полицию.

Установлено, что конфликт произошел в результате ДТП. 28-летний водитель автомашины «BMW», двигаясь по улице Сембинова, совершая маневр, допустил столкновение с припаркованной на обочине автомашиной «Toyota», в которой находился 21-летний водитель. После совершения ДТП, участники на место начали звать своих друзей.

Между собравшимися произошел словесный конфликт, переросший в драку. Выяснялось, что один из участников нанес удары ножом двум молодым людям.

По данному факту возбуждено уголовное дело. 29-летний подозреваемый водворен в ИВС ДП г. Нур-Султана. Автомашины водворены на коммунальную стоянку.

Департамент полиции г. Нур-Султана предупреждает водителей строго соблюдать правила дорожного движения.