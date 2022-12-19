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Массовая драка произошла в Караганде, задержаны 17 человек

19 Декабря 2022, 16:46
Массовая драка произошла в Караганде, задержаны 17 человек

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Стражи порядка задержали 17 жителей города Караганды, которые устроили драку на привокзальной площади, передает МИА «Казинформ».

«19 декабря около 13:00 в Караганде на площади перед железнодорожным вокзалом сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью и спецподразделения «Арлан» пресечены хулиганские действия со стороны жителей города. Задержаны 17 человек. При этом один из подозреваемых попытался на легковом автомобиле скрыться и совершил столкновение со служебной машиной», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

Помимо этого, полицейские обнаружили и изъяли у одного задержанного оружие.

Участники конфликта доставлены в полицию для разбирательства.


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