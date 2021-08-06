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Массовая драка попала на видео в Аксу

6 Августа 2021 11:25
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Массовая драка попала на видео в Аксу

ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Массовая драка попала на видео в Аксу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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6 августа при мониторинге социальных сетей установлен факт драки между молодыми людьми. – Данный факт зарегистрирован. Все участники задержаны, инцидент произошел 4 августа в 22:40 часов в городе Аксу по улице Х.Доспанова. По предварительным данным, причиной инцидента послужило бытовая ссора. Оружие не применялось. Ни один из участников телесных повреждений не получил. Участники друг к другу претензий не имеют, – сообщил первый заместитель начальника Департамента полиции Павлодарской области Жаскайрат Каиров.

По данному факту в полицию и за медицинской помощью никто не обращался. По факту хулиганства начато досудебное расследование по статье 293 части 2 УК Республики Казахстан. Обстоятельства выясняются.



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#Павлодарская область   #Видео   #МВД РК  
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