Массовая драка попала на видео в Аксу
ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Массовая драка попала на видео в Аксу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
6 августа при мониторинге социальных сетей установлен факт драки между молодыми людьми. – Данный факт зарегистрирован. Все участники задержаны, инцидент произошел 4 августа в 22:40 часов в городе Аксу по улице Х.Доспанова. По предварительным данным, причиной инцидента послужило бытовая ссора. Оружие не применялось. Ни один из участников телесных повреждений не получил. Участники друг к другу претензий не имеют, – сообщил первый заместитель начальника Департамента полиции Павлодарской области Жаскайрат Каиров.
По данному факту в полицию и за медицинской помощью никто не обращался. По факту хулиганства начато досудебное расследование по статье 293 части 2 УК Республики Казахстан. Обстоятельства выясняются.
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