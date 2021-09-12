Массовая драка футболистов произошла в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице произошла массовая драка футболистов любительских клубов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Нур-Султана.

«Департамент полиции Нур-Султана сообщает, что 11 сентября текущего года на футбольном поле «Сайран Арена» по проспекту Туран прошел запланированный матч между любительскими клубами «San Set» и «Барыс». В ходе игры произошел конфликт, переросший в драку», - говорится в сообщении.





По данному факту заявлений в полицию не поступало. Однако все участники конфликта установлены и доставлены в Управление полиции района «Есиль». В отношении нарушителей общественного порядка возбуждено административное производство. Материал направлен в суд для принятия решения.

Кроме того, с участниками инцидента проведена беседа профилактического характера по недопущению подобных правонарушений.