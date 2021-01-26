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    20:45, 25 Январь 2021 | GMT +6

    Массовая авария произошла возле Петропавловска

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На выезде из Петропавловска столкнулись четыре легковых автомобиля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, жертв и пострадавших нет.

    «38-летний водитель автомашины «Nissan Juke», двигаясь в сторону райцентра Бесколь совершил столкновение с автомашиной «Volkswagen», которой управлял 53-летний мужчина. Он вынужден был остановиться на краю проезжей части с включенным аварийным сигналом. После этого 51-летний водитель «Mercedes-Benz», двигавшейся в попутном направлении столкнулся с «Nissan Juke» и затем с «Toyota Land Cruiser Prado», которой управлял 40-летний мужчина», - рассказали в пресс-службе.

    На водителей «Nissan Juke» и «Mercedes-Benz» составили административные протоколы по статье «Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств». Собранный материал передадут в административный суд для принятия процессуального решения.



    Теги:
    МВД РК Северо-Казахстанская область ДТП Происшествия, ЧС
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