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Массовая авария произошла на выезде из Петропавловска

24 Ноября 2021 21:20
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Массовая авария произошла на выезде из Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На выезде из Петропавловска произошла массовая авария, выезд из города был затруднен, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Ситуацию прокомментировали в пресс-службе департамента полиции. По данным ведомства, по улице Қожаберген Жырау, вблизи контрольного пункта «Южный», столкнулись четыре автомобиля: «Daewoo Nexia», «Toyota Alphard», «Opel Astra» и КамАз с прицепом.

«В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавших нет, все водители трезвы. По факту ДТП собраны материалы по статье «Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств», которые будут переданы в Специализированный административный суд Петропавловска для принятия процессуального решения», - сообщили в пресс-службе.

Авария, предположительно, произошла из-за несоблюдения скоростного режима и дистанции.


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#Северо-Казахстанская область   #ДТП   #Происшествия   #Дороги  
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Автор:

Олеся Жуковень

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