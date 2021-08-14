Массивное дерево упало на несколько машин в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Огромное дерево упало на несколько машин в Алматы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
В социальных сетях появилось видео , на котором видно, что огромное дерево упало на несколько машин.
Как прокомментировали в департаменте по чрезвычайным ситуациям, минувшим днем в 18:35 на линию «112» поступило сообщение о падении дерева в Медеуском районе по ул. Абдуллиных.
«На место происшествия были направлены службы спасения 109, по прибытии спасатели сообщили, что жертв и пострадавших нет, однако массивное дерево упало на восемь автомашин. На месте происшествия работали 2 единицы техники, 4 сотрудника службы спасения «109», 5 сотрудников акимата Медеуского района. Управлением по ЧС Медеуского района материалы дела будут обобщены и направлены по подследственности в УП Медеуского района. Проводятся работы по распилу дерева и очистке проезжей части дороги», - сообщили в ведомстве.
Также в ДЧС порекомендовали автовладельцам парковать автомобили вдали от сухих деревьев и слабо укрепленных конструкций.
- Крушение вертолета на Камчатке: найдены тела погибших
- Землетрясение произошло в 242 км от Алматы
- Асет Исекешев провел совещание в Алматы по реформированию правоохранительной системы
- 100 овец пропали у сельчанина в Акмолинской области
- Водитель снес столб - ДТП в центре Нур-Султана
- Балконы горели в многоэтажном доме в Алматы
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана