Масштабы цифровой экономики Китая превысили $6 трлн

ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – Масштабы цифровой экономики Китая к концу 2021 года достигли 45,5 трлн юаней (около $6,29 трлн по текущему курсу), что составило 39,8% от ВВП страны. Об этом говорится в опубликованной в понедельник пресс-канцелярией Госсовета КНР Белой книге о киберпространстве, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

К концу 2021 года масштабы цифровой экономики Китая достигли 45,5 трлн юаней, что составило 39,8% от ВВП страны, говорится в Белой книге.

По состоянию на июнь 2022 года в Китае насчитывалось 1,05 млрд интернет-пользователей, а уровень доступности интернета в стране достиг 74,4%. В стране установлено 1,85 млн базовых станций 5G, а число абонентов 5G составило 455 млн.

Согласно документу, в 2021 году объем розничных онлайн-продаж потребительских товаров в Китае составил 10,8 трлн юаней с ростом на 12%. Объем трансграничной электронной торговли Китая достиг 1,92 трлн юаней с приростом на 18,6%.