Масштабный техаудит энергоисточников проводят в Казахстане
«В рамках национального проекта «Устойчивый экономический рост, направленный на повышение благосостояния казахстанцев» предусмотрено развитие энергетической отрасли по следующим задачам: модернизация энергетического комплекса, отвечающего требованиям устойчивого развития экономики; глобальная энергетическая безопасность; внедрение новых источников генерации, в том числе объектов по использованию возобновляемых источников энергии; устойчивое экономическое развитие, безопасность активов, инфраструктуры и институтов», - проинформировал Алихан Смаилов, отвечая на депутатский запрос .
Кроме того, по его словам, в рамках исполнения поручения Главы государства, продолжается работа по проведению масштабного технического аудита энергоисточников.
В этой связи принят план мероприятий по проведению технического аудита энергоисточников и ведется формирование цифровой карты объектов генерации электроэнергии. Планом предусматривается проведение камерального технического аудита энергоисточников путем всеобщей паспортизации.
«При реализации цифровой карты генерации будет осуществлен мониторинг состояния парка оборудования электро- и теплогенерирующих организаций, с полной паспортизацией, функционалом для управления ремонтными регламентами и режимом эксплуатации основных производственных фондов», - отметил Премьер.
«В настоящее время, начиная с 2021 года, на ежегодной основе проводится работа по проведению технического аудита электрических сетей страны, по результатам которого будет определен механизм модернизации основных фондов и коммунальных сетей, предусматривающий реформирование системы тарифообразования в секторе передачи. По результатам проведения технического аудита будут подготовлены основные направления для необходимой модернизации и реконструкции основного оборудования энергоисточников», - добавил глава Кабмина.