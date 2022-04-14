Масштабный техаудит энергоисточников проводят в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов перечислил основные направления развития энергетической отрасли страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках национального проекта «Устойчивый экономический рост, направленный на повышение благосостояния казахстанцев» предусмотрено развитие энергетической отрасли по следующим задачам: модернизация энергетического комплекса, отвечающего требованиям устойчивого развития экономики; глобальная энергетическая безопасность; внедрение новых источников генерации, в том числе объектов по использованию возобновляемых источников энергии; устойчивое экономическое развитие, безопасность активов, инфраструктуры и институтов», - проинформировал Алихан Смаилов, отвечая на депутатский запрос .

Кроме того, по его словам, в рамках исполнения поручения Главы государства, продолжается работа по проведению масштабного технического аудита энергоисточников.

В этой связи принят план мероприятий по проведению технического аудита энергоисточников и ведется формирование цифровой карты объектов генерации электроэнергии. Планом предусматривается проведение камерального технического аудита энергоисточников путем всеобщей паспортизации.

«При реализации цифровой карты генерации будет осуществлен мониторинг состояния парка оборудования электро- и теплогенерирующих организаций, с полной паспортизацией, функционалом для управления ремонтными регламентами и режимом эксплуатации основных производственных фондов», - отметил Премьер.

«В настоящее время, начиная с 2021 года, на ежегодной основе проводится работа по проведению технического аудита электрических сетей страны, по результатам которого будет определен механизм модернизации основных фондов и коммунальных сетей, предусматривающий реформирование системы тарифообразования в секторе передачи. По результатам проведения технического аудита будут подготовлены основные направления для необходимой модернизации и реконструкции основного оборудования энергоисточников», - добавил глава Кабмина.