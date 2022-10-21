Масштабный студенческий конкурс запускают в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 20 октября по 3 ноября в Казахстане стартует студенческий конкурс «Менің Республикам – менің жерұйығым» в социальной сети TikTok, посвященный Дню Республики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования.

Участники будут награждены ценными призами по номинациям:

I.Самое содержательное видео

II. Видео с самым большим количеством просмотров

III. Специальная номинация за содержательный ролик, автором которого является не студент.

Организатор конкурса - Министерство науки и высшего образования РК, цель к онкурса - создание условий для выявления и поддержки талантливой, одаренной молодежи Казахстана, имеющей ярко выраженный потенциал, а также воспитание патриотизма.

Участниками челленджа могут быть студенты вузов РК, на любом курсе обучения, которые должны создать TikTok видео, отражающее любовь к Родине, достижения государства за период Независимости, культурные ценности народа, уважение к государственным символам, раскрытие потенциала своего учебного заведения.

Творческие видеоролики будут оцениваться комиссией, состоящей из трех человек, не относящихся к любым высшим учебным заведениям РК.

Для участия в конкурсе представляются материалы в виде видеоролика из кадров собственной съемки, либо заимствованных из ресурсов Интернета.

Кроме того р азрешается использовать аудиодорожки из сети TikTok, а также звук собственного произведения. Длительность видео не должно составлять более 1 минуты.

Участники обязаны поставить хэштег #menin_respublikam2022, а также в названии видеоролика указать свое ФИО, наименование вуза.

Итоги конкурса будут объявлены на официальном интернет-ресурсе министерства.