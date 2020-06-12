Масштабный ремонт в музее Абая в Семее продолжается
СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В Семее к 175-летию Абая продолжаются масштабные ремонтно-реставрационные работы в государственном историко-культурном музее-заповеднике Абая, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Директор музея Турдыкул Шанбай рассказал, что подготовка к юбилею идет полным ходом и разделена на несколько частей: строительно-ремонтные и реставрационные работы, а также музеефикация.
«Как пройдет строительно-ремонтный процесс, мы принимаем работу, а после идет реставрация и следом идет музеефикация», - пояснил ход ремонтных работ Т.Шанбай.
При этом директор отметил, что большое внимание уделено и благоустройству музея. В частности, территория заповедника будет выложена не простой брусчаткой, а мраморной. Обновят здесь полностью освещение и газоны. Так, поливка зелени будет вестись по современной немецкой технологии. Реставрации подверглась и мечеть-медресе Ахмета Ризы, которая расположена на территории музея.
«Фасад здания будет иметь классический академический вид. Всё будет в едином стиле. Это важно. Подготовлено место и для установки памятника Абаю с его сыновьями», - рассказал директор музея.
В целом, Т.Шанбай подчеркнул, что в музее идет масштабная подготовка к предстоящему юбилею Абая, добавив, что у заповедника 8 филиалов в регионе, в которых также ведутся подготовительные работы.
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