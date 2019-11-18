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Масштабный проект по восстановлению лифтов запустят в Карагандинской области в декабре

18 Ноября 2019 17:54
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Масштабный проект по восстановлению лифтов запустят в Карагандинской области в декабре

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области в декабре начнут замену лифтов, не работавших десятки лет. Регион стал пилотным для отработки программы, которую в дальнейшем планируют запустить по всей республике. Меморандум о сотрудничестве заключили акимат Карагандинской области и АО «Казахстанский центр модернизации и развития ЖКХ». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.

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«Проблема очень актуальная. В Карагандинской области провели ревизию лифтового хозяйства в восьми городах: Караганде, Темиртау, Балхаше, Жезказгане, Шахтинске, Сатпаеве, Сарани и Абае. В многоэтажках не работает 361 лифт. И ещё порядка 800 подъёмных устройств, у которых подходит к концу срок эксплуатации. Совместно с Казахстанским центром модернизации и развития ЖКХ мы начинаем большую работу. К реализации пилотного проекта приступим в декабре. Планируем заменить до конца года 10-20 лифтов. Это будет задел. А в следующем году установим 160-170 новых лифтов», - сказал Женис Касымбек.



Казахстанский центр модернизации и развития ЖКХ предоставит заём в размере 2 млрд тенге сроком на 8 лет. Жители будут возмещать эта средства постепенно. По расчётам, ежемесячный платёж с каждой квартиры составит не более 4 000 тенге.

«Это позволит в краткие сроки решить многолетнюю проблему. Считаю, условия льготные и приемлемые. Мы предварительно провели сходы с жителями домов, разъяснили порядок. Конечно, были определённые вопросы. Для семей из социально уязвимых категорий будут другие параметры, им компенсируют расходы через жилищную помощь, - отметил аким области. - В целом хочу сказать, люди с нетерпением ждут этой программы. Каждый день подниматься пешком на 8-9 этажи - это неудобно и довольно сложно. Я думаю, следующий год будет переломным в решении этой проблемы».

Карагандинцы готовы к реализации пилотного проекта, отметили кредиторы. Это позволит оперативно начать работу.

«Проблема с лифтовым хозяйством актуальна для всей страны. В республике нуждаются в замене более 4 000 лифтов. Программу в пилотном режиме мы запускаем в Карагандинской области. Будет выделено финансирование. Отработаем механизмы», - прокомментировал заместитель председателя АО «Казахстанский центр модернизации и развития ЖКХ» Мейржан Макенов.

Полностью заменить 361 неработающий лифт в многоэтажках городов Карагандинской области планируют до 2021 года. В перспективе власти надеются привести к нормативному содержанию всё лифтовое хозяйство.

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Ключевые слова: Карагандинская область, ЖКХ, Акимат,
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