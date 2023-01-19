Масштабный проект «Ауыл аманаты» стартовал в Казахстане

19 Января 2023, 13:00

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В целях улучшения благосостояния и оперативного решения социальных проблем сельского населения Правительством совместно с партией AMANAT по всему Казахстану дан старт проекту «Ауыл аманаты». Об этом стало известно в ходе совещания, прошедшего в Актобе с участием председателя Мажилиса Парламента РК Ерлана Кошанова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На совещании были рассмотрены меры, принимаемые в Актюбинской области в целях реализации Указа Президента РК Касым-Жомарта Токаева «О Концепции развития сельских территорий РК на 2023-2027 годы». Одним из главных проектов, реализуемых в рамках указа, является проект по повышению доходов сельского населения «Ауыл аманаты».

К реализации проекта Актюбинская область приступила первой в Казахстане.

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем Послании отметил, что развитие сельского хозяйства, увеличение объёмов сельскохозяйственной продукции и ее добавленной стоимости, развитие кооперативов является стратегической задачей. Наша область уже сегодня готова к исполнению поручения Президента о развитии сельских территорий, благодаря тому, что при подготовке к «Ауыл аманаты» был проведён скрининг каждого сельского округа, определены точное количество безработных и самозанятых, доход каждой семьи, производства, которые необходимо развивать для обеспечения населения качественными и доступными продуктами питания», - отметил аким области Ералы Тугжанов.

На первом этапе в 24 сельских округах региона будет реализовано более 2700 проектов. На эти цели выделено 3 млрд тенге. Особенностью проекта является предоставление, наряду с денежным, товарного кредита. В частности, за счет 27 крупных крестьянских хозяйств сельским жителям планируется выдать 6 тысяч голов скота. Займ сельчане будут возвращать полученным приплодом. На сегодня 42 личным подсобным хозяйствам уже выдано 650 голов скота. Птицеводству в рамках «Ауыл аманаты» уделяется особое внимание. Более 2 100 проектов связаны с данным видом сельскохозяйственной деятельности.

Заместитель акима области Гулькасима Суентаева отметила, что ежегодно регион закупает свыше 90% мяса птицы из-за рубежа и с других регионов страны, обеспечивая лишь 5,4% за счет внутреннего производства.

«По предварительным подсчетам, в результате принятия этих и других мер, уже в 2023 году обеспеченность региона мясом птицы внутреннего производства достигнет 31%, в 2024 году - 64%, а в 2025 году увеличится до 100 %. В целом, проект позволит поэтапно сокращать импорт, наполнять внутренний рынок товарами собственного производства, обеспечить продовольственную безопасность и стабилизировать цены. В ближайшие три года для охвата проектом всех сел региона дополнительно потребуется 58,6 млрд тенге», - сказала она.

Председатель партии AMANAT Ерлан Кошанов отметил, что Глава государства в своей предвыборной программе уделил особое внимание вопросам повышения уровня жизни на селе. В ближайшие 7 лет на повышение доходов сельских жителей предусмотрено выделение 1 трлн тенге, что позволит создать более 350 тысяч качественных рабочих мест в сельском хозяйстве.

В целях улучшения благосостояния и оперативного решения социальных проблем сельского населения Правительством совместно с партией AMANAT дан старт проекту «Ауыл аманаты» по всему Казахстану.

На его реализацию в текущем году выделено 52 млрд тенге. При партии открыт Проектный офис, обеспечивающий методологическое сопровождение, обучение граждан и акимов, мониторинг процесса приема заявок и распределения средств.

«Это реальные шаги, которые позволят поднять наши села. По итогам пилотного запуска проекта в 11 сельских округах Жамбылской области среднемесячный доход в селах вырос в 1,7 раза, количество получателей адресной социальной помощи уменьшилось в 3 раза, уровень безработицы снизился на 36%. Задача партии AMANAT и Правительства – масштабировать проект «Ауыл аманаты» на всю страну. Важно также правильно проинформировать население обо всех преимуществах проекта. В Актюбинской области принимаются эффективные меры по реализации проекта «Ауыл аманаты». Уверен, что под руководством Ералы Тугжанова область покажет высокие результаты», - подчеркнул Ерлан Кошанов.