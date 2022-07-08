8 Июля 2022 22:00

Масштабный open air впервые устроили в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Впервые на набережной Кокшетау прошел масштабный open air «Ночь оркестров», передает корреспондент МИА «Казинформ».

От парусной регаты до Fire show вобрало в себя празднование Дня столицы в текущем году в Акмолинской области. Главное торжество прошло в городе Кокшетау.

По информации пресс-службы управления культуры Акмолинской области, в этот день состоялся также первый мастер-класс «Живопись на открытом воздухе» с участием автора проекта – руководителя «Палитры Синегорья» Елены Андроняк и художника Елены Омельченко.

«Мастера декоративно-прикладного искусства Акмолинской области представили выставку украшений из натуральных камней, вязаных игрушек, сувенирного мыла, косметики ручной работы и изделий из дерева», - поделилась руководитель управления Айгуль Сабитова.

На озере Копа прошла парусная регата. Горожане бурными аплодисментами встретили неоднократного призера Международной парусной регаты, капитана яхты «Мечта» Бориса Наенко, ветерана парусного спорта Акмолинской области, капитана яхты «Серая шейка» Владимира Останкова и мастера спорта Советского Союза, капитана яхты «Пика» Андрея Вилкина.

Поздравил горожан с Днем столицы и вокально-инструментальный ансамбль «Арион» департамента полиции Акмолинской области. С особой теплотой кокшетауцы и гости города восприняли произведения из репертуара Виктора Цоя.

Зажигательными ритмами латиноамериканскихских танцев порадовали лауреаты международных и республиканских конкурсов – участники клуба спортивно-бального танца «Реверанс».

Гвоздем программы стали выступления оркестра казахских народных инструментов имени К.Кумисбекова, симфонического и эстрадно-духового оркестров Акмолинской областной филармонии имени Укили Ыбырая. Классические мелодии под последние лучи уходящего за горизонт озера солнца – что может быть лучше? Вниманию зрителей были представлены кюи Курмангазы «Балбырауын», «Адай», «Сарыарқа», произведения Е. Хасангалиева «Асыл арман», Ш.Калдаякова «Арыс жағасында», К.Салыкова «Көкшетау», М. Магомаева «Синяя вечность», Ю. Антонова «Белый теплоход» в исполнении солистов Акмолинской областной филармонии имени Укили Ыбырая.

Зрители open air бурными аплодисментами встретили гостя музыкального вечера – участника международных конкурсов, обладателя бронзовой медали проекта «Елбасы Медалі» Алибека Каирбека. Праздничное настроение создали также специально приглашенные гости из Нур-Султана – квинтет «Cappella» и трио «Айла»

Ну а когда солнце скрылось за горизонтом, на площадку вышли участники фаер-клуба «Ensife», продемонстрировав собравшимся огненное шоу.

Праздничную программу завершили выступления лучших солистов города Кокшетау, Аккольского, Зерендинского, Буландинского, Сандыктауского, Атбасарского, Шортандинского районов.