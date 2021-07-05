Масштабный концерт звезд оперной сцены прошел в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Грандиозный концерт, приуроченный торжественному открытию Международной оперной академии Astana Opera, прошел на сцене театра при участии звезд зарубежной и отечественной оперной сцены. Ведущие солисты «Астана Опера» и приглашенные оперные певцы представили обширную программу музыкального вечера на самом высоком уровне. Незабываемые выступления вокалистов, театральные эффекты, яркие костюмы артистов, эксклюзивные видеопроекции итальянского мастера Серджио Металли сделали концерт топовым событием этого месяца в музыкальном мире, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

Особо впечатлили публику театральные массовые сцены: каждый уголок пространства жил своей жизнью. А вдохнул эту жизнь знаменитый российский оперный режиссер Михаил Панджавидзе, которой выстроил мизансцены невероятно талантливо и с большим вкусом.

В этот вечер симфонический оркестр звучал по-разному в каждом номере, но всегда выверено точно и филигранно, потому что за пультом были известные и высокопрофессиональные дирижеры – заслуженный деятель Казахстана Абзал Мухитдин, Джузеппе Акуавива (Италия), Руслан Баймурзин. Не уступали в мастерстве своим коллегам и артисты хора во главе с главным хормейстером – заслуженным деятелем Казахстана Ержаном Даутовым.

Айтыс и Мереке би из оперы «Биржан – Сара» М. Тулебаева в исполнении Айгуль Ниязовой и Саяна Исина открыли этот вечер, национальные номера перемежались с западноевропейской классикой - Каватина Серке из оперы «Айсулу» С. Мухамеджанова, сцена из оперы «Тоска», ария Калафа из оперы «Турандот» Дж.Пуччини и многие другие композиции привели в восторг искушенную публику. Марианджела Сицилия, Риккардо делла Шукка, Маттиа Росси (Италия), Бадрал Чулуунбаатар (Монголия), Бауржан Андержанов, Медет Чотабаев, Жупар Габдуллина, Талгат Мусабаев, Салтанат Ахметова, Азамат Желтыргузов, Альфия Каримова, Болат Есимханов, Шынгыс Расылхан, Расул Жармагамбетов и многие другие знаменитости оперной сцены сорвали шквал аплодисментов и криков «Браво!».

«Я была счастлива стать частью этого очень важного концерта. Впервые мне удалось выступить в Нур-Султане, чувствую прекрасную энергетику этого города, этого потрясающего театра. Сегодня я представила две арии, которые были и остаются очень важными для меня – арию Джульетты из оперы «Ромео и Джульетта» Ш. Гуно и знаменитую арию Виолетты из оперы «Травиата» Дж. Верди. Со мной выступали певцы, которые являются частью Международной оперной академии «Астана Опера», преподаватели и у меня сложилось очень хорошее впечатление об их исполнении, звучании. Считаю, что важно вовлекать молодые таланты в обучение в этой академии, где все выстроено на таком высоком уровне», - сказала Марианджела Сицилия.

«Я думаю, что полезно давать молодым певцам возможность расти и расширять свой опыт… Академия театра Ла Скала дала мне этот шанс, и я бы посоветовал такой опыт всем молодым певцам во всем мире, в том числе и вокалистам новой Международной академии Astana Opera», - подчеркнул Риккардо делла Шукка.

Торжественный вечер посетили министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова, театральные деятели, музыкальные критики и другие культурные, политические и общественные деятели.

Напомним, Международная оперная академия Astana Opera начнет свою работу с вокалистами уже этой осенью.





